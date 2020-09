Corrida do Adepto junta amantes do futebol e do atletismo em Leiria

Hoje às 16:51 Facebook

A quinta edição do evento organizado pela Fundação do Futebol - Liga Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Leiria, Instituto Português do Desporto e da Juventude e do Ministério da Educação, realiza-se a 23 de janeiro de 2021.

A iniciativa insere-se na final four da Taça de Liga, que irá decorrer em Leiria no próximo ano, e conta com duas distâncias: corrida de 10 km e caminhada de 5 km. As inscrições estão abertas.

A Fanzone da Taça da Liga vai ser instalada na Praça Paulo VI, em Leiria, que será o local de partida, às 10 horas, e chegada da Corrida do Adepto.

