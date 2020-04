Cruz Vermelha de Leiria avança com projeto "Alimentar com Amor"

Hoje às 17:40 Facebook

Suprir as necessidades geradas pela quebra abrupta do poder de compra de muitas famílias é o objetivo do projeto "Alimentar com Amor", que a delegação de Leiria da Cruz Vermelha colocou no terreno, na passada sexta-feira. O contacto diário com lares da região, para levantamento de necessidades logísticas e respostas às mesmas, é outra das iniciativas da delegação da cidade do Lis.

A delegação da Cruz Vermelha de Leiria diz ter-se apercebido que "muitas famílias se encontram a enfrentar dificuldades pontuais, impedindo-as de fazer face a necessidades básicas". "É uma nova realidade que se irá estender após o período crítico, pelo que deve ser criada atempadamente uma resposta com vista a colmatar esta carência e garantir que os bens essenciais chegam a todos", explica a instituição.

