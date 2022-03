D. António Marto sai da diocese grato e de "coração cheio

Maria Anabela Silva Hoje às 20:36 Facebook

Bispo emérito de Leiria/Fátima vai viver no santuário. Centenário das aparições foi o momento mais marcante.

A Sé de Leiria encheu-se, este domingo, para a missa de despedida de D. António Marto. Depois de 16 anos à frente da diocese, que acolhe um dos maiores santuários marianos do mundo, o bispo emérito de Leiria-Fátima diz sair "com o coração cheio de gratidão" e "satisfeito" por ter cumprido uma "missão bela". Pediu ainda aos diocesanos para acolherem "com generosidade" o novo bispo, D. José Ornelas, que toma posse no próximo domingo

No final da eucaristia, D. António Marto deixou um "profundo agradecimento" a todos aqueles que o ajudaram a conduzir os destinos da diocese, desde os sacerdotes aos seus colaboradores mais diretos, passando pelos leigos, sem esquecer os peregrinos de Fátima e "o seu testemunho de fé".

Já antes, em declarações aos jornalistas, o cardeal tinha admitido que foi na Cova da Iria que viveu o momento mais marcante do seu episcopado, com a celebração do centenário das Aparições, em 2017, presidida pelo Papa Francisco, que coincidiu também com a canonização de Francisco e Jacinta Marto, perante quase 9,5 milhões de pessoas oriundas de 150 países, atestando a "dimensão mundial de Fátima".

Entre Fátima e Roma

Durante a homilia, D. António Marto desafiou os diocesanos a "fixarem os olhos no exemplo de Jesus" e a cumprirem o seu papel de cristãos, "trabalhando pela fraternidade, pela justiça, pela solidariedade, pela paz" e pela "cultura do encontro e do cuidar".

Apelou ainda "à reconciliação e ao perdão entre pessoas e povos", que "tão necessários são" nos dias de hoje.

Com a tomada de posse do novo bispo, D. António Marto ficará a residir no Santuário de Fátima, mas irá passar mais tempo em Roma como conselheiro do Santo Padre, enquanto membro do Discatério para os Leigos, a Família e a Vida, um departamento da Cúria Romana criado pelo Papa Francisco.

Livro apresentado

"Cardeal D. António Marto - Teólogo e Pastor" é o título do livro, apresentado este domingo, que percorre os 16 anos de episcopado do cardeal na diocese de Leiria-Fátima.

Na obra estão compiladas as cartas pastorais que o bispo escreveu durante esse período, contendo também um capítulo dedicado ao cardinalato e um outro à sua função de "pastor" da diocese, com "trechos de palavras" que endereçou a crianças, doentes e desfavorecidos da sociedade.

O livro conta ainda com textos do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, que irá substituir D. António Marto como bispo de Leiria-Fátima.