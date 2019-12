Despiste de viatura em Leiria faz seis feridos, um com gravidade

Hoje às 16:22 Facebook

Seis pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, uma com gravidade, após uma viatura se ter despistado no concelho de Leiria, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"A carrinha despistou-se e embateu numa árvore", disse à agência Lusa a fonte do CDOS de Leiria, indicando que o acidente ocorreu pouco depois das 14 horas, numa estrada municipal, na povoação de Vale do Horto.

As vítimas são todas do sexo masculino, com idades entre 35 e 50 anos, e foram transportadas para o serviço de urgências do Hospital Distrital de Santo André, em Leiria.

Estiveram no local 17 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Leiria, Voluntários da Maceira e Voluntários da Batalha, PSP e equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER).