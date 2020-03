Digital Export ajuda empresas a internacionalizarem-se online

Hoje às 16:27 Facebook

O evento Digital Export realiza-se no Mercado de Sant'Ana, em Leiria, nos dias 4 e 5 deste mês, e apresenta-se como o "maior evento tecnológico" organizado na cidade.

Trinta empresas expositoras, cerca de vinte palestras e mais de mil visitantes. São alguns dos números já apurados para aquele que se assume como "o maior evento tecnológico organizado em Leiria". Trata-se do Digital Export Open Day, que decorre esta quarta e quinta-feira, no Mercado de Sant´Ana, e no qual são esperados os maiores especialistas em e.commerce a nível nacional.

