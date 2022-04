Dois jovens em estado grave após atropelamento em Leiria

Dois jovens na casa dos 20 anos deram entrada no Centro Hospitalar de Leiria, em "estado grave", após terem sido atropelados por uma viatura de alta cilindrada, junto à Companhia Leiriense de Moagem, na Av. D. João III, na zona urbana de Leiria.

Pelo que o JN apurou junto de uma fonte hospitalar, os dois feridos ainda se encontram em observação, mas estão "clinicamente estáveis". "Estão a realizar exames para apurar as mazelas", declarou, resultantes do acidente.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria (BVL), Miguel Novais Ribeiro, revelou ao JN que a jovem que transportaram ao hospital tem 21 anos e ficou com um traumatismo craniano. "Estava consciente, mas desorientada, e tinha vários traumatismos." Quanto ao jovem, de 20 anos, sabe apenas que revelou "perda de conhecimentos".

"Grande pancada"

Um morador contou ao JN que as vítimas devem ter levado uma "grande pancada", porque se encontravam "imóveis" no meio da estrada. "Um dos feridos estava junto à Rotunda do Emigrante e o outro junto ao passeio do lado da Moagem. A senhora não tinha sapatos."

"O carro deve ter vindo do lado da Avenida Heróis de Angola e colheu as pessoas ali", diz o morador. Pelo que observou da janela, logo após o acidente, os jovens estavam a 20 metros da passadeira e o veículo a uma distância de 100 metros.

Embora desconheça se a viatura circulava em excesso de velocidade, o residente assegura que "às sextas-feiras à noite, é comum os carros passarem na Avenida D. João III depressa, chegando a atingir 100 quilómetros por hora".

O alerta do acidente foi dado às 19.47 horas e os feridos foram evacuados para o hospital de Leiria às 20.15 horas. Quando os BVL chegaram ao local, as vítimas já estavam a ser assistidas por profissionais de saúde. O socorro foi assegurado com o apoio de duas ambulâncias e de uma viatura médica do hospital de Leiria. A circulação esteve interrompida.