Estrutura põe em risco edifício de quatro andares em Leiria.

A proprietária de uma piscina construída sem licença, no terraço do lote 4 da Avenida Adelino Amaro da Costa, em Leiria, moveu uma ação em tribunal contra os condóminos do prédio que votaram contra a proposta que apresentou para regularizar a situação, garante ao JN o morador Ricardo Vieira. Além de ser ilegal, a piscina está em risco de provocar o colapso do edifício.