É a quarta vez que o rebanho de Joaquim Bento é atacado

GNR de Leiria regista duas ocorrências no espaço de uma semana em freguesias vizinhas.

Joaquim Bento é o rosto da desolação ao olhar para as ovelhas feridas e mortas. O rebanho, que se encontrava numa área vedada por muros e portão, na aldeia de Chãs, no concelho de Leiria, foi atacado, pela quarta vez, na noite de quarta para quinta-feira. Três ovelhas morreram e 25 ficaram feridas, algumas ainda em risco de não sobreviver. Na semana anterior, a GNR registou outra ocorrência na freguesia vizinha de Amor.

Neste caso, o proprietário suspeita que o ataque tenha sido desferido por cães de grande porte, mas até ao momento a GNR não conseguiu identificar tipo de animal envolvido. Joaquim Bento conta que, na manhã de quinta-feira, como é hábito, dirigiu-se ao curral para levar as ovelhas até à pastagem. Mal entrou no recinto, percebeu que algo tinha acontecido ao deparar-se com um frango morto "todo roído".