Empresa israelita junta-se ao Politécnico de Leiria para auxiliar pessoas disléxicas ou com dificuldades de leitura

Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A OrCam Technologies, empresa israelita especialista em tecnologia baseada em inteligência artificial para pessoas que são cegas, disponibilizou ao Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria, o dispositivo OrCam Read, um novo produto que pretende ajudar as pessoas com dificuldades de visão ou de leitura a ler.

O aparelho está desenhado para pessoas com dificuldades de leitura derivadas de fadiga, dislexia, afasia ou outras condições, bem como para pessoas que leem grandes quantidades de texto.

Já o CRID pretende ser um serviço privilegiado de apoio à comunidade na área da acessibilidade digital. Dotado de recursos tecnológicos e dinamizado por técnicos qualificados, este centro tem como missão promover a inclusão social da população com necessidades específicas através do recurso a ajudas técnicas/produtos de apoio no âmbito da acessibilidade digital.

Leia mais em Jornal de Leiria