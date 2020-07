Encontrado cadáver em carro queimado no fogo de Leiria

Francisco Pedro Hoje às 18:41 Facebook

Uma vítima, que está por identificar, foi encontrada carbonizada este sábado à tarde, no interior de uma viatura, na localidade de Barreiria, na freguesia de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Os meios de socorro foram acionados para um incêndio florestal, às 16.03 horas, e quando combatiam as chamas detetaram um veículo queimado com um cadáver carbonizado no seu interior.

Pelos dados recolhidos no local não foi possível apurar, de imediato, se se tratou de um acidente seguido de incêndio, ou se a viatura foi apanhada pelas chamas.

O fogo, já debelado, contou com a participação de 54 operacionais, auxiliados por 13 viaturas e um meio aéreo. As autoridades policiais estão no local a recolher elementos de prova que permitam esclarecer as circunstâncias em que deflagrou o incêndio.