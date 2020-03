Escola de Saúde de Leiria suspende estágios clínicos de todos os cursos

JN/Agências Hoje às 01:47 Facebook

A Escola Superior de Saúde de Leiria (ESSLei) vai suspender, a partir de terça-feira, os estágios clínicos de todos os cursos, disse esta segunda-feira à Lusa o diretor daquele estabelecimento de ensino do Instituto Politécnico de Leiria.

Rui Fonseca-Pinto afirmou que estão suspensas, a partir do dia 10, e por tempo indeterminado, todas as atividades de ensino clínico/educação clínica, de todos os cursos em funcionamento na ESSLei, devido à epidemia de Covid-19.

Segundo Rui Fonseca-Pinto, a "primeira necessidade de tomar esta medida surgiu do lado dos hospitais, como forma de poupar material de proteção usado pelos estudantes".

"Alguns alunos já estavam a deixar de participar em alguns atos e com os planos de contingência acionados vários centros hospitalares anunciaram que os estágios estariam suspensos", precisou.

O diretor da ESSLei acrescentou que algumas instituições particulares de solidariedade social e câmaras municipais que recebem estagiários dos vários cursos de saúde também suspenderam a vertente de educação clínica.

"Por isso, e para que todos os alunos ficassem ao mesmo nível, decidi hoje suspender os estágios. Até dia 12 os estudantes serão informados de outras alternativas", revelou, sublinhando que "todas as escolas de saúde e de enfermagem do país e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos estão em articulação para terem uma posição concertada".

Rui Fonseca-Pinto reforçou ainda que as aulas decorrem normalmente.

Também a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria suspendeu o Dia Aberto, que iria realizar-se em parceria com a ESSLei, nos dias 19, 20 e 21 de março, e que habitualmente leva ao campus 2 do instituto milhares de jovens do ensino secundário.