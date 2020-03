Estádio de Leiria começa a testar casos suspeitos de Covid-19

Alexandra Barata Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estádio Municipal de Leiria vai ter uma Área Dedicada Covid-19 (ADC), a partir de amanhã, dia 31 de março, dedicada em exclusivo a casos suspeitos de infeção.

A ADC destina-se aos utentes dos Centros de Saúde Dr. Gorjão Henriques e Dr. Arnaldo Sampaio, bem como aos utentes das extensões nas freguesias.

"Apenas é feito atendimento a casos suspeitos de infeção por coronavírus a pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento da tosse habitual), febre (temperatura de 38 graus ou superior) e dispneia/dificuldade respiratória", esclarece a Câmara de Leiria.

Contudo, os cidadãos não se devem dirigir ao Estádio Municipal de Leiria por iniciativa própria. Se tiverem algum destes sintomas, devem ligar primeiro para a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou para a sua equipa de acompanhamento familiar, que os encaminhará para o Estádio, onde devem entrar pela Porta 2, entre as 8 e as 20 horas.

"Doentes suspeitos de Covid-19 não se devem deslocar aos Centros de Saúde", sublinha o cartaz.

A abertura da ADC resulta de uma parceria entre a Câmara de Leiria, o Agrupamento de Centros do Pinhal Litoral e o Centro Hospitalar de Leiria, com a colaboração do Politécnico de Leiria.