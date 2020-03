Estudantes de Leiria realizam estágios em Cabo Verde

Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Superior de Saúde (ESSLei) do Politécnico de Leiria criou uma parceria com a Universidade de Santiago, em Cabo Verde, para o desenvolvimento e realização de estágios curriculares para os seus estudantes, em contexto real de intervenção, com crianças e adultos em Cabo Verde.

Todo o material desenvolvido, nomeadamente produtos de apoio, vão ser deixados em Cabo Verde para que os profissionais os possam utilizar com as crianças e a população com condições especiais de saúde.

Leia mais em Jornal de Leiria