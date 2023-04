Feira de Leiria espera atrair mais de 650 mil pessoas

Maria Anabela Silva Hoje às 18:19 Facebook

Concertos, gastronomia e mostra de atividades económicas prometem 30 dias de animação.

A sustentabilidade é o tema central da edição deste ano da centenária Feira de Leiria, que quer afirmar-se como eco-evento. Ao longo do certame, que decorrerá entre 29 deste mês e 28 de maio, a organização espera atrair mais de 650 mil visitantes, superando o recorde registado em 2022. Bárbara Tinoco, Calema e Quatro e Meia são alguns dos nomes que fazem parte do programa musical da feira, apresentado ontem, sexta-feira.

A vereadora do Desenvolvimento Económico, Catarina Louro, salienta a aposta do evento na "sustentabilidade ambiental, social e económica". Segundo a autarca, depois da "profunda" alteração à organização do recinto, registada no ano passado e que se mantém, a presente edição dará "os primeiros passos para que a Feira de Leiria seja reconhecida como eco-evento".

Entre as medidas a adotar está a proibição de copos de utilização única, a introdução do serviço de "aguadeiros", que irão distribuir água da rede pública aos visitantes para que possam "reabastecer" as suas garrafas, e a promoção da separação de resíduos. Este ano, será também feita uma monitorização permanente do ruído.

Estádio sem concertos

Ao contrário de anos anteriores, em 2023 não haverá concertos no estádio municipal, com os espetáculos musicais, todos gratuitos, a concentrarem-se no palco da feira. Uma opção que, segundo Catarina Louro, permite "alguma redução de despesa".

A par da música, haverá também gastronomia, com cerca de 50 espaços de restauração preparados para servir cerca de 40 mil refeições. Serão ainda instalados 30 equipamentos de diversão e perto de 230 expositores, que funcionarão como "montra" de atividades económicas.

"Este é um dos eventos mais acarinhados pelos leirienses. Com a programação diversificada, esperamos atrair ainda mais pessoas", assume a vereadora Catarina Louro, que acredita que "é possível pelo menos igualar" o número histórico de 650 mil visitantes registado no ano passado

Segundo o Município, a Feira de Leiria gere em mais de nove milhões de euros de volume de negócios.