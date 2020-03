Feira de Leiria oferece espectáculos musicais de entrada livre

Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Linda Martíni, Dino D"Santiago, Ritchie Campbell, First Breath After Coma ou Sons do Minho são alguns dos espetáculos disponíveis ao longo do mês de maio, aos quais pode assistir de forma gratuita, no Palco Leiria, na tradicional Feira de Maio.

Agendadas estão ainda as atuações de Banda Kroll, Deejay Telio, Festival de Folclore, Grupo Pinha d'El Rei, Escola de Concertinas e Acordeão Carlos Barbosa, Katedral Band, João Miguel e Convidados e Banda Los Capas Quentes, anunciou, na sexta-feira, Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria.

Leia mais em Jornal de Leiria