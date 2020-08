"Festival Música em Leiria" regressa em agosto

Hoje às 16:11 Facebook

Após ter sido obrigado a suspender a realização da 38.ª edição do "Festival Música em Leiria" (FML) e a reformular todo o programa devido à pandemia, o Orfeão de Leiria anuncia o regresso do festival com novas datas para quatro espetáculos.

O primeiro espetáculo realiza-se a 23 de agosto e vai ser protagonizado pelo trio Furum Fum Fum, às 16 horas e 30 horas, na marginal da Praia do Pedrógão, integrado na iniciativa "Comboio de Artistas", promovida pela Câmara Municipal de Leiria, que consiste num palco itinerante que vai percorrer o concelho.

A 25 de ​​​​​​​setembro, o Teatro José Lúcio da Silva acolhe The Primitals, que apresentam a sua comédia musical a capella.

