Filme sobre turismo realizado por agência de Leiria ganha segundo prémio internacional

Trata-se do segundo galardão em apenas três meses. O mais recente filme promocional do Turismo Centro de Portugal, intitulado "A Vida é Agora" e realizado pela agência Slideshow, de Leiria, conquistou mais um prémio internacional, desta vez no Silafest - 12.º Festival Internacional de Filmes de Turismo e Ecologia, na Sérvia.

O filme com imagens da região Centro ganhou o prémio "White Acacia - Best General Sensibility of a Film", atribuído ao filme em concurso que denota "maior sensibilidade", anunciou esta segunda-feira o Turismo Centro de Portugal.

"A Vida é Agora" já tinha sido reconhecido como um dos melhores filmes a concurso no 13.º Festival Internacional de Filmes de Turismo "TourFilm Riga", que decorreu em Riga, capital da Letónia, onde venceu a categoria "Destinos Turísticos - Região".

