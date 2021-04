GNR de Leiria liberta 25 aves autóctones e exóticas em cativeiro

Hoje às 16:00 Facebook

O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Protecção do Ambiente (NPA) de Leiria, libertou 25 aves de espécies autóctones e exóticas que se encontravam presas em cativeiro, no concelho de Leiria.

Numa nota de imprensa, a GNR informa que no decorrer de uma ação de patrulhamento, no dia 24 de abril, os elementos do NPA detetaram 31 aves de espécies autóctones e exóticas em cativeiro no logradouro de uma habitação. Foram ainda apreendidas duas armadilhas e uma rede invisível, utilizadas para a captura de aves no seu habitat natural.

