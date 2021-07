Homem de 52 anos morre em despiste de trator agrícola em Leiria

JN/Agências Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 52 anos morreu, este sábado, na sequência do despiste de um trator agrícola na localidade de Vale Maior, freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça, distrito de Leiria, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR disse à agência Lusa que a morte do condutor do trator aconteceu na sequência de um despiste, estando as circunstâncias do acidente sob investigação do Destacamento de Trânsito da GNR de Leiria.

Questionada sobre o local específico do acidente, como um terreno ou caminho agrícola, a mesma fonte disse desconhecer essa informação, apenas indicando que o despiste aconteceu "muito próximo da estrada".

O alerta foi dado às 16.20 horas e no local, de acordo com a página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram sete operacionais, apoiados por três viaturas.