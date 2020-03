Hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal monitorizam temperatura à entrada

Alexandra Barata Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo plano de contingência do Centro Hospitalar de Leiria, já em vigor, determina a monitorização da temperatura corporal aos profissionais de saúde, acompanhantes e utentes à entrada dos hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal. Quem tiver febre será encaminhado para as áreas de contingência.

Os acompanhantes dos utentes passam a poder visitá-los apenas meia hora por dia. No caso do Hospital de Santo André, em Leiria, o horário passou a ser das 17 às 17.30 horas na torre poente e das 19 às 19.30 na torre nascente. Já no Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça, e no Hospital Distrital de Pombal, os acompanhantes podem ver o familiar apenas das 19 às 19.30.

No caso de serviços de internamento em que não exista a figura de acompanhante, será mantida uma visita num período único, das 17 às 17.30, no Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental. No Serviço de Medicina Intensiva, na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente, na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos e na Unidade de Internamento de Curta Duração dos hospitais de Alcobaça e de Pombal, será das 19 às 19.30.

Consultas à distância

A entrada do acompanhante no Hospital de Dia também passou a ser proibida. "Nos serviços de internamento em que se aplique o uso de equipamentos de proteção individual, por parte do acompanhante/cuidador, estas entradas ficarão suspensas", informa ainda o comunicado do Conselho de Administração do CHL. "Sempre que possível, e não exista prejuízo no processo assistencial e por decisão do médico assistente, deverá ser dada preferência à realização de consultas não presenciais, evitando a deslocação dos utentes ao hospital."

O CHL recomenda ainda que sejam utilizadas as máquinas de venda automática, em detrimento dos refeitórios e bares, e esclarece que passou a ser permitida apenas a presença de 32 profissionais em simultâneo no refeitório do hospital de Leiria e de dez nos hospitais de Alcobaça e Pombal. O bar externo do Hospital de Santo André destina-se agora em exclusivo a utentes e pessoas externas, e o bar externo do hospital de Alcobaça pode ser usado apenas por profissionais, assim como os bares da Casa de Pessoal.

"Recorda-se ainda que se mantém a restrição a um acompanhante (24/24) no Serviço de Pediatria, e no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica é apenas permitida a entrada de um acompanhante na sala de partos", refere o comunicado. "Estão também suspensas todas as atividades com entidades externas ao CHL, assim como estágios, Comissões Gratuitas de Serviço no estrangeiro, cerimónias religiosas na capela do Hospital de Santo André, consultas de preparação para o parto e o circuito de visita guiada pré-natal."

Este conjunto de medidas foi anunciado tendo em conta o "contexto epidemiológico atual, caracterizado pelo elevado risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19)" e tem como objetivo proteger utentes, profissionais e acompanhantes. "Encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades competentes da área governativa da saúde, as medidas agora enunciadas serão monitorizadas, e divulgada a sua atualização ou reposição", garante o Conselho de Administração do CHL.