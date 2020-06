Hospital de Leiria confirma enfermeiro infetado com covid-19

Alexandra Barata Hoje às 21:00 Facebook

Um enfermeiro do Hospital de Santo André, em Leiria, testou positivo ao novo coronavírus, confirmou ao JN o Centro Hospitalar de Leiria (CHL). Assegura, contudo, que não existe registo de mais nenhum profissional do CHL infetado.

"Está a ser feito um levantamento, em conjunto com a autoridade de saúde local, a fim de fazer uma avaliação de risco de todos os utentes que tenham estado em contacto com este profissional contaminado com covid-19, para posterior despiste de eventuais contágios", revela o CHL.

O Centro Hospitalar de Leiria acredita que "tendo em conta todos os procedimentos para prevenção de contágio pela covid-19 vigentes no CHL, e não havendo registo de nenhum outro profissional do CHL infetado", o enfermeiro terá sido infetado na comunidade.

A mesma fonte revelou ao JN que este caso foi detetado recentemente. O profissional de saúde em causa encontra-se a cumprir um período de quarentena, como é recomendado pela Direção-Geral de Saúde.

O CHL detém hospitais em Leiria, em Alcobaça e em Pombal, todos no distrito de Leiria.

