Hospital de Leiria investiga morte no Serviço de Urgência

Hospital de Leiria abre inquérito a morte de doente de 42 anos, que recebeu pulseira para consulta urgente.

Um homem de 42 anos faleceu no Hospital Distrital de Santo André, em Leiria, depois de ter permanecido mais de seis horas na sala de espera do Serviço de Urgência sem uma resposta. António Manuel B. L. deu entrada naquela unidade hospitalar com sintomas de estar em vias de sofrer um enfarte do miocárdio. A triagem considerou-o um caso urgente, que obrigaria a uma observação médica no espaço máximo de uma hora. A Administração do Hospital de Leiria já abriu um inquérito interno ao ocorrido.

O JN apurou, junto de fonte clínica do hospital, que o doente terá chegado ao hospital na companhia do pai, ao final do dia 26 de maio, uma terça-feira. António Manuel B. L. teria feito um esforço físico mais exigente durante a tarde, ao subir escadas. Não haveria antecedentes clínicos de problemas cardíacos.