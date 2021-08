Idosa morre em colisão entre dois carros em Leiria

JN/Agências Hoje às 13:23 Facebook

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre dois veículos, registada este domingo na Estrada Nacional 109, no concelho de Leiria, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, a vítima mortal é uma mulher com idade entre os 70 e 80 anos e o óbito foi declarado no local. O ferido grave trata-se de um homem que foi transportado para o Hospital de Leiria.

O acidente ocorreu cerca das 8.50 horas, na Estrada Nacional 109, próximo da localidade de Bregieira, na freguesia de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Leiria, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a GNR, num total de 13 operacionais e seis veículos.