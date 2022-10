Idosos aprendem judo para evitar lesões quando caem

Alexandra Barata Hoje às 09:24 Facebook

Projeto abrange 200 seniores de lares e centros de dia da Marinha Grande e Leiria. Aprendem ainda a rastejar para pedir socorro.

Maria do Céu Violante, 90 anos, é a aluna mais velha do grupo de idosos do Centro Social e Paroquial dos Pousos (CSPP), em Leiria, a frequentar o projeto Avós(z) do Judo. Apesar da idade avançada, é a pessoa em melhor forma física, a que alia a destreza e a determinação para ultrapassar os desafios colocados por Pedro Folgado, treinador do Judo Clube da Marinha Grande, para evitar que as quedas lhe roubem a mobilidade.

20 anos sem ir ao chão