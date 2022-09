Infiltrações desesperam moradores do Sá Carneiro

Famílias das ex-colónias queixam-se da humidade em tetos e paredes do bairro e do cheiro irrespirável. Empresa quer fazer obras com apoio do ​​​​ PRR.

Álvaro Belo, 71 anos, perdeu a conta às vezes que caiu na cozinha, por tropeçar com as canadianas no revestimento do chão, que se encontrava levantado. Residente no Bairro de Sá Carneiro, em Leiria, cansou-se de esperar pelas obras prometidas pela NHC Social, empresa proprietária da maioria dos apartamentos, e mudou o pavimento. Mas o problema mais grave, para os moradores, é a humidade, visível nos tetos e nas paredes, e que impregna o ar. A NHC planeia intervir nas casas, mas não avança com datas.

A morar no bairro há seis anos, Álvaro e Deolinda Belo, 66 anos, mudaram-se para um apartamento no rés do chão, há três anos, porque o ex-mecânico tem uma prótese na anca e dificuldade em andar. Desde então, aos poucos, têm arranjado portas, torneiras, lava-loiças, canalização e pintado tetos e paredes, com problemas constantes de infiltrações. "Já investimos perto de dois mil euros, mas nunca recebemos um tostão", lamenta Deolinda.