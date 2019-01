Hoje às 19:00 Facebook

Recessão no Reino Unido, o quarto maior cliente do distrito, traz incerteza e potencial de contágio para as empresas.

Na ótica da indústria, os dez concelhos que formam a Região de Leiria apresentam um risco médio alto de exposição aos efeitos do Brexit. Em 2017, o Reino Unido foi o quarto cliente além fronteiras dos bens com origem no distrito de Leiria, comprando 122,4 milhões de euros, ou seja, 5,6% do valor total exportado.

