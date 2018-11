Hoje às 19:20 Facebook

A associação vai voltar às praias da região para mais uma ação de limpeza nos dias 17 e 18. Duas empresas do distrito estão a desenvolver um projeto para uso do plástico de mar como matéria-prima.

Costuma largar a beata do cigarro na praia? Deita a cotonete na sanita depois de utilizada? Usa esfoliante ou pasta dentífrica com microesferas de plástico? Se sim, saiba que está a contribuir para um dos maiores problemas do nosso tempo: o lixo marinho.

