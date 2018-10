Câmara de Leiria não pune quem deita lixo para o chão

Alexandra Barata Hoje às 13:29 Facebook

Regulamento de 2015 prevê multas por falta de higiene pública, mas só foram aplicadas sete contraordenações.

Desde que foi criado o Regulamento do serviço de gestão de resíduos urbanos, limpeza urbana e higiene pública do Município de Leiria, em agosto de 2015, só foram aplicadas sete contraordenações leves, apesar das infrações serem constantes. Lançar beatas, embalagens e papéis para a via pública ou cuspir para a rua são apenas alguns exemplos de atos proibidos que são praticados com regularidade, num clima de aparente impunidade.

Que o diga o fotógrafo profissional Zito Camacho, de 47 anos, que recolhe todos os dias cerca de meio quilo de plásticos, papéis e beatas, enquanto passeia o cão pelo percurso pedonal Polis, junto ao rio. "Desde os 20 e poucos anos que se tornou um hábito. Há dias que vou apanhando uma coisa ou outra e pondo no lixo e nos ecopontos, mas na maior parte das vezes trago um saco para apanhar mais", explica.

"Há uns tempos, abordei uma senhora de idade que mandou um papel para o chão. Apanhei-o, entreguei-lho e indiquei-lhe o caixote do lixo", conta Zito Camacho. "As pessoas ficam envergonhadas. Evito este tipo de situações, porque me posso dar mal. Mas é instintivo", confessa. "Se conseguir evitar que mandem um papel, um plástico ou uma beata para o chão, devido à minha ação, sinto que já valeu a pena, mas é frustrante porque cada vez há mais lixo no chão e, com tanta informação, devia haver menos".

Câmara quer sensibilizar

Contactada pelo JN, a Câmara informa que, desde 2015, só foram aplicadas sete contraordenações leves, mas nenhuma delas está relacionada com beatas, papéis ou plásticos depositados no chão. "Mais do que a aplicação de coimas, pretende-se sensibilizar os fumadores para a problemática da poluição causada pelas beatas de cigarro e outros objetos lançados na via pública. Com este regulamento, pretende-se mais dissuadir do que punir", afirma a vereadora responsável pela limpeza pública e resíduos sólidos urbanos, Ana Esperança.

Zito Camacho considera que este tipo de comportamentos revela falta de educação e falta de civismo. "Fazem campanhas de sensibilização nos maços de tabaco relacionadas com a saúde, mas também podiam preocupar-se em ter mensagens alusivas a questões ambientais", sugere. O fotógrafo considera ainda que as autarquias também têm de sensibilizar os munícipes. "O lixo no chão não dá boa imagem às cidades", sublinha.

"O Município de Leiria está a preparar uma campanha inovadora, que será lançada até ao final do ano, e que terá como objetivo a sensibilização para esta questão social e ambientalmente reprovável", revela Ana Esperança, em alusão ao lançamento de beatas no chão. A autarca promete ainda reforçar o número de cinzeiros nas zonas de maior circulação pedonal.

Processos

Urinar e defecar é a infração mais comum



No ano passado, a Câmara de Leiria instaurou cinco processos de contraordenação, por infração às alíneas do n.º 2 do artigo 72.º do regulamento do serviço de gestão de resíduos urbanos, limpeza urbana e higiene pública. Em dois casos a coima foi paga voluntariamente. Outros dois aguardam execução judicial e houve ainda o caso de um dos infratores que a impugnou judicialmente. A infração mais comum, com quatro contraordenações, diz respeito a "urinar ou defecar na via pública ou noutros espaços públicos". O outro tem que ver com verter águas resultantes da lavagem de necessidades fisiológicas de animais na via pública. Ainda em fase de instrução, os dois processos de contraordenação, relativos a este ano, devem-se a dois tipos de infrações: a remoção dos dejetos produzidos pelos animais, através da lavagem para a via pública, e com o "abandono ou a vadiagem de cães ou outros animais domésticos nas ruas e demais espaços públicos".