Os concursos, a abrir no início do próximo ano, visam preencher 131 das 186 vagas disponíveis no quadro de pessoal e irão abranger "quase todas" as áreas do Município.

A Câmara de Leiria vai contratar, no próximo ano, 131 trabalhadores para "praticamente todas as áreas" de funcionamento do município.

