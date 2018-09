Carlos Poço ao lado de Santana Lopes na formação do Aliança em Leiria

Hoje às 13:45 Facebook

O antigo deputado à Assembleia da República e ex-presidente da concelhia de Leiria do PSD Carlos Poço está a liderar o processo de recolha de assinaturas na região com vista à formalização do Aliança, o novo partido liderado por Pedro Santana Lopes.

Em declarações ao Jornal de Leiria, Carlos Poço explica que o convite partiu do antigo presidente dos sociais-democratas, de quem é amigo. "Estive com ele nas eleições diretas [para a liderança do PSD]. Agora convidou-me para acompanhá-lo neste novo projeto. Aceitei porque quero dar um contributo para criar uma organização que possa dar voz à juventude e àquele eleitorado que normalmente não participa nas eleições", alega.

