Centenas na rua para exigir reflorestação do Pinhal de Leiria

Centenas de pessoas concentraram-se esta quarta-feira à noite, na Praça Rodrigues Lobo, em Leiria, para cumprir um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios que devastaram o país no último fim de semana e exigir a reflorestação do Pinhal de Leiria, que ficou praticamente reduzido a cinzas na madrugada da passada segunda-feira.

"O nosso querido Pinhal de Leiria ardeu. Estamos aqui num ato de cidadania, pois é do coletivo que pode sair alguma coisa com consistência. Que este seja um ponto marcante para que se crie um movimento de cidadãos que acompanhe o que precisa ser feito" para reparar os danos causados pelos incêndios, numa das maiores manchas florestas de pinheiro bravo do país e da Península Ibérica, afirmou Miguel Chagas, animador de rádio e um dos promotores da iniciativa.

A concentração foi marcada pelas redes sociais, através de um desafio lançado pelo fotógrafo Sérgio Espírito Santo. "Vamos mostrar que estamos atentos e acordados", disse o profissional da imagem, convidando os presentes a iluminarem a praça com os telemóveis e a gritarem bem alto: "Juntos somos mais fortes".

O Pinhal de Leiria, com mais de 700 anos, foi consumido pelas chamas em quase 80 por cento, na sequência do grande incêndio que deflagrou domingo passado, em Burinhosa, Alcobaça, e alastrou aos concelhos da Marinha Grande, Leiria e Pombal.