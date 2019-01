Choque entre carro e bicicleta faz um morto em Leiria

Ontem às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, este sábado, na localidade de Bidoeira, concelho de Leiria, na sequência de uma colisão entre um veiculo ligeiro e uma bicicleta.

A vítima mortal era o condutor do velocípede, disse à Lusa fonte da GNR de Leiria, adiantando que o ciclista teria entre 60 e 70 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 18.44 horas. Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Municipais de Leiria e uma viatura do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), além da GNR, no total de três veículos e seis operacionais, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.