Colisão causa um morto e um ferido em Ansião

Um homem morreu e outro sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, na tarde deste sábado, no IC-8, na zona de Ansião, distrito de Leiria.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o acidente ocorreu às 16.13 horas, na localidade de Nogueiros, e o trânsito está a processar-se com dificuldade na zona devido aos trabalhos de socorro às vítimas e remoção das viaturas acidentadas.

O ferido ligeiro, condutor do pesado, foi transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra. A GNR está a investigar as causas do sinistro.