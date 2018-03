Criança escapa a queda do teto do LeiriaShopping por centímetros

Alexandra Barata Hoje às 18:57 Facebook

Faltava menos de uma hora para o LeiriaShopping encerrar, esta quinta-feira, quando uma estrutura do teto, em pladur, caiu junto ao cinema, zona de restauração e escadas rolantes dos quatro pisos.

Várias pessoas entraram em pânico e começaram a gritar, mas ninguém foi atingido. Uma criança com cerca de três anos escapou por centímetros, graças à agilidade da mãe, que estava atenta.

O diretor comercial da agência de publicidade Sistema 4, Pedro Anica, 46 anos, conta que tinha acabado de passar na zona com a família, quando a estrutura do teto desabou. "Foi uma sorte não termos sido atingidos. O estrondo foi tão grande que parecia uma bomba", contou ao Jornal de Notícias, acrescentando que, de seguida, o shopping se esvaziou por completo. "Toda a gente olhava para o teto com receio", relatou.

"Foi algo completamente assustador e percebemos que não estamos seguros em lado algum", comentou, numa publicação de Facebook. Uma das fotografias que ilustra o post de Pedro Anica revela que um dos lados da moldura de um triângulo, que decora o teto, caiu e os ferros que a suportavam ficaram retorcidos. Uma amiga do diretor comercial da agência de publicidade, que também presenciou o incidente, revelou, na mesma publicação, estar em "choque".

A Administração do LeiriaShopping confirma o incidente, cujas causas ainda não foi possível apurar, garante que os danos materiais são pouco expressivos e que não houve necessidade de evacuar o centro comercial. "Como medida de precaução, a zona foi vedada e o pladur na zona afetada foi de imediato inspecionado e coberto. Foi também feita uma avaliação rigorosa das condições de segurança na zona adjacente, tendo-se verificado a inexistência de risco." Nesse sentido, o LeiriaShopping esteve a funcionar esta sexta-feira com "total normalidade e no horário habitual".