Acidente com camião cortou A1 nos dois sentidos

Um acidente com um camião que transportava matérias perigosas cortou o trânsito, esta sexta-feira ao início da tarde, na A1, nos dois sentidos, entre Leiria e Pombal.

O despiste ocorreu ao quilómetro 143 da autoestrada, tendo o trânsito sido desviado para a EN1, disse ao JN fonte da brigada de trânsito da GNR de Leiria.

O camião, que transportava amoníaco e hidrogénio, ficou tombado na via e há registo de uma pequena fuga, o que levou as autoridades a criarem um perímetro de segurança, cortando a autoestrada nos dois sentidos. Foi chamado ao local um veículo multirriscos dos Sapadores de Coimbra, apropriado para lidar com este tipo de materiais perigosos.

Pelas 20 horas, a circulação já estava normalizada em ambos os sentidos.

Nas operações de socorro estão envolvidos 24 operacionais apoiados por nove viaturas. O motorista do pesado ficou ferido sem gravidade, tendo sido transportado para o hospital.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 12 horas.