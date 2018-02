Dois mortos em acidente na A1

Francisco Pedro Hoje às 17:36 Facebook

O despiste de uma viatura ligeira provocou esta tarde a morte a duas pessoas, um ferido grave e um ligeiro (uma criança), na A1, ao quilómetro 138, na zona de Leiria, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

As vítimas mortais terão entre 40 e 55 anos. O acidente ocorreu às 15.52 horas, no sentido sul-norte, e o trânsito ainda está condicionado, para remoção da viatura acidentada e recolha de provas por parte das autoridades que vão investigar as causas do despiste.

Segundo apurou o JN, o ferido grave foi transportado para o Hospital de Leiria, enquanto a criança, com ferimentos ligeiros, seguiu para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

As operações de socorro envolveram 24 elementos dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Leiria, INEM, e GNR, auxiliados por 11 viaturas.