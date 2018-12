Emigrante oferece prendas a crianças internadas

Alexandra Barata Hoje às 10:08 Facebook

Os trenós estão repletos de presentes de diferentes formatos e os bombons, envoltos em papelotes coloridos, já foram colocados num cesto gigante. O fato vermelho e as barbas brancas também estão a postos para Gilberto Mota assumir o papel de Pai Natal, no dia 25, e espalhar a magia junto de todas as crianças e idosos internados no Hospital Pediátrico de Coimbra, no Centro Hospitalar de Leiria e no Hospital Distrital de Pombal.

Empresário da construção civil em França, Gilberto Mota, 57 anos, acompanhou os últimos dias de vida do filho de dois anos num hospital, durante o período do Natal, e ficou impressionado com o clima de tristeza. Na tentativa de alegrar as crianças, comprou presentes para lhes oferecer e, desde então, nunca mais parou. Em 36 anos, entregou prendas no hospital de Pontault-Combault, em França, e nos últimos dois também em Portugal.

Playstation e telemóveis

O dia 25 de dezembro está, assim, reservado no calendário do emigrante de Pombal para proporcionar momentos de felicidade a todas as crianças e idosos internados em Coimbra, Leiria, Pombal e Pontault-Combault. Cerca de uma semana antes, é colocado um marco do correio nos hospitais e os miúdos são convidados a escrever uma carta ao Pai Natal a pedir um presente. Todos os desejos se tornam realidade, graças à generosidade de Gilberto Mota. Sejam playstations, telemóveis, tablets, auscultadores ou brinquedos.

"Há crianças que só pedem para ir para casa ou para terem saúde", conta Gilberto, que deixou de festejar o Natal, desde que o filho mais velho morreu, há 37 anos. Homem discreto, só há pouco tempo partilhou com a família e com os amigos como ocupava o dia 25 de dezembro. Desde então, conta com o seu apoio financeiro e logístico. Hoje, a preparação do evento envolve 40 pessoas. "Toda a gente quer participar. Na sexta-feira, estivemos a embrulhar os cerca de 1200 presentes e a identificá-los com o nome dos miúdos".

Gilberto Mota, emigrante em Paris, vem a Portugal distribuir presentes a crianças doentes vestido de Pai Natal Foto: Henriques da Cunha / Slideshow / Global Imagens

"Deixamos ainda presentes às crianças que estão nas urgências", conta o empresário, bem como aos irmãos e primos que as costumam visitar no hospital. Se os meninos internados tiverem alta para passar o Natal a casa com a família, o presente e a carta que escreveram são colocados em cima da sua cama do hospital, até porque alguns ainda acreditam no Pai Natal.

alargar a todo o país

Este ano, as visitas aos três hospitais serão ainda acompanhadas por três casais, que pretendem replicar o modelo nos hospitais de Viana do Castelo, Guarda e Faro, no próximo ano. "O meu desejo é que, dentro de dez anos, todos os hospitais que tenham Pediatria façam o mesmo", revela.

Quando visitar as crianças internadas nos três hospitais, o emigrante irá acompanhado de um grupo de duendes, que o ajudarão a distribuir os presentes, balões, bombons, tangerinas para os diabéticos, e muita alegria. O objetivo é resgatar sorrisos aos mais pequenos, mas também aos idosos, aos quais levará uma prenda. Às 8.30 horas, os trenós partem para Coimbra; ao meio-dia, estão de regresso a Pombal para presentear os mais velhos; e às 16 horas, as últimas prendas serão distribuídas em Leiria.

Um cabaz bem cheio

415 kg de doçura - Vão ser distribuídos pelas crianças e idosos 300 kg de bombons e 150 kg de tangerinas (para diabéticos).

Três desejos da Leonor - Dos três desejos da menina que perdeu a mãe e ficou com 85% do corpo queimado em Pedrógão, o emigrante já cumpriu dois: assistir a um concerto de André Sardet e conhecer Marcelo. Falta ir à Disney, o que sucederá quando tiver alta.

215 mil euros é quanto Gilberto terá investido em 36 anos, nos últimos seis, com apoio de empresas.