Grupo Supera disponível para investir até seis milhões de euros e criar 50 postos de trabalho.

O Grupo Supera, companhia espanhola com atividade na área do lazer e do fitness, está disponível para investir até seis milhões de euros na construção de duas piscinas descobertas (uma de adultos e outra de crianças) em Leiria e para assumir a gestão do atual complexo.

