Hoteleiros de Fátima dizem não à taxa turística e prometem ir a tribunal

Francisco Pedro Hoje às 19:53, atualizado às 19:57 Facebook

Twitter

Os empresários da hotelaria de Fátima manifestaram-se, esta sexta-feira, unanimemente contra a aplicação de uma taxa turística no concelho. Consideram que o regulamento em discussão pública contém "ilegalidades e inconstitucionalidades" e prometem recorrer aos tribunais caso a Câmara Municipal de Ourém vá por diante com a imposição deste imposto.

A decisão, tomada por mais de 60 empresários numa reunião convocada pela Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO), vai ser transmitida à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e aos presidentes de juntas de freguesia, numa tentativa de sensibilizar os órgãos autárquicos para a não aprovação da taxa.

Neste momento, o regulamento já aprovado pela Câmara está em discussão pública até dezembro. Findo este prazo, terá que ser aprovado pela Assembleia Municipal, e é nesta instância que os empresários ainda mantêm a esperança de ver chumbado o documento.

No essencial, as várias intervenções ouvidas no encontro de hoje, foram todas no sentido de considerar a taxa turística "inoportuna" e "um assalto direto aos hoteleiros", tendo em conta que os preços praticados e quase sempre negociados com os operadores "já são baixos", o que significará que o valor "vai ter que ser suportado pelos hoteleiros".

Neste sentido, os empresários dizem não aceitar de forma nenhuma mais este encargo, por considerarem que a maioria das dormidas em Fátima "são de peregrinos e não turistas"; que a aplicação da taxa terá um impacto negativo "no emprego e na economia do concelho"; que o regulamento "tem problemas de legalidade e inconstitucionalidade" e, por isso, suscetível de ser sindicado nas instâncias judiciais.

Recorde-se que a taxa turística que a Câmara Municipal de Ourém pretende aplicar prevê a cobrança de um euro por noite a cada dormida, até ao máximo de três noites por pessoa. O município estima arrecadar cerca de 400 mil euros por ano e já colocou, inclusive, essa verba como uma receita no Orçamento Municipal para 2019.