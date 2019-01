Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A "nova solução em estudo aposta na substituição dos agentes encapsulantes utilizados por soluções com baixo valor energético, sem sabor distinguível e baixo teor de sódio".

O projeto de investigadores do Instituto Politécnico de Leiria, que visa otimizar o processo de obtenção de mel em pó, foi um dos contemplados com Bolsas de Ignição financiada pelo INOV C 2020.

Leia mais em Jornal de Leiria