Leiria aprova 54 ações para se adaptar às mudanças climáticas

Município é um dos dois primeiros concelhos do país a ter plano de adaptação.

A criação de zonas de ensombramento na cidade e de um espaço verde na Quinta do Alçada, a construção de um esporão "mergulhante" no promontório da Praia do Pedrógão, onde deve também ser feita alimentação artificial de areias, e a elaboração de um programa concelhio de erradicação de espécies invasoras são algumas das ações prioritárias propostas pelo Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria aprovado em reunião de Câmara.

