Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa aponta Alcobaça e Peniche como os concelhos de maior risco.

No final deste século, a zona dos estaleiros navais de Peniche e da área industrial envolvente pode ficar submersa na maré alta, assim como o porto de abrigo da Nazaré e o troço da marginal que está em frente, bem como a área que circunda as margens do troço final do rio Alfeizerão entre Alcobaça e Nazaré.

Leia mais em Jornal de Leiria