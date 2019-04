Médico do INEM atropelado pelo próprio carro em Leiria

Francisco Pedro Hoje às 16:33 Facebook

Um homem de 48 anos, médico, morreu este sábado depois de ter sido atropelado pelo próprio carro, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

Segundo informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi dado às 12.38 horas.

Segundo apurou o JN, Rogério Fanha terá deixado o veículo destravado e foi colhido, ficando preso entre a viatura todo-o-terreno e uma parede. Assistido no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), ainda foi transportado ao Hospital de Leiria, onde acabou por morrer.

A vítima era especialista em cirurgia geral, integrava a equipa da VMER estacionada no Hospital de Leiria e prestava serviço nas Forças Armadas. A sua morte deixou consternada a comunidade onde vivia e as equipas de socorro com quem trabalhava.