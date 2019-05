Mulher morre em colisão com camião na A1 em Leiria

Paulo Lourenço Ontem às 22:23 Facebook

Uma mulher com cerca de 30 anos morreu, ao início da noite desta quarta-feira, vítima da colisão do automóvel ligeiro em que seguia com um pesado, ocorrida na A1, na zona de Leiria.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria adiantou ao JN que o acidente ocorreu às 20.06 minutos, ao quilómetro 122 da A1, no sentido Norte/Sul, junto a Leiria.

Segundo a mesma fonte, não resultaram mais vítimas da colisão entre o ligeiro e um pesado de mercadorias.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Leiria, uma Viatura de Emergência Médica (VMER) e militares da GNR.