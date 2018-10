Hoje às 17:24 Facebook

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) terá disponível a especialidade de Nefrologia a partir de novembro.

A nova unidade conta, para já, com dois médicos, que possibilitam que os utentes com doenças relacionadas com os rins em todas as fases da sua evolução, possam ser atendidos no CHL sem necessidade de se deslocarem a outras instituições.

