Obras no Tribunal esquecem acesso a deficientes

Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Mapril Bernardes, presidente da delegação de Leiria da Ordem dos Advogados, frisa que "não há elevadores e a maioria das plataformas elevatórias ou estão erradas ou não são usadas por falta de segurança".

A sala de audiências do Tribunal Judicial de Leiria, onde decorrem os principais julgamentos com coletivo de juízes, sofreu obras de remodelação durante o verão. No entanto, a intervenção esqueceu o acesso de pessoas em cadeira de rodas ao espaço destinado aos advogados, arguidos ou testemunhas.

Leia mais em Jornal de Leiria