Empresa de Leiria foi distinguida em eventos realizados em Espanha e em França.

Um dos mais recentes produtos desenvolvidos pela Panidor foi em março premiado em Espanha como Sabor do Ano 2019. Trata-se do Pão de Cerveja Artesanal com Massa Mãe, que a empresa do concelho de Leiria produz desde o início deste ano.

