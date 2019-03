Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Leiria apresenta demissão

Francisco Pedro Hoje às 12:02 Facebook

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, Hélder Roque, anunciou esta quarta-feira a sua demissão, numa mensagem enviada aos diretores de serviço e a todos os colaboradores.

A falta de recursos terá pesado na decisão do médico, que exercia o cargo há 14 anos.

"Bati-me incessantemente pela obtenção de mais meios para a nossa instituição. Os que lhe são indispensáveis a, pelo menos, sustentar-se equilibradamente na sua atual dimensão e continuar a sonhar com a melhoria da prestação de cuidados de saúde à população", justificou Hélder Roque.

O Hospital de Leiria tem sido alvo de críticas nas últimas semanas, devido à alegada falta de recursos humanos, sobretudo nas urgências, o que levou ao pedido de demissão dos chefes de equipa de urgência, em finais de janeiro. Agora, foi a vez do presidente do CA bater com a porta. O pedido de demissão agora tornado público foi apresentado oficialmente à ministra da Saúde, Marta Temido, em 28 de fevereiro.

Na informação que fez chegar aos colaboradores, Hélder Roque revela que, por duas vezes, ao longo do seu percurso como responsável máximo do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), pediu para abandonar o cargo.

"Por duas vezes me deram expectativas quanto à resolução de diversos problemas do CHL. Por duas vezes recuei expectante".

O médico admite ainda que a unidade hospitalar está a passar por "momentos difíceis" e de "saturação", por falta de condições "para colmatar as necessidades mínimas em pessoal" e inexistência de meios "para investimento".