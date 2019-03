Presidente do Turismo do Centro reclama aeroporto em Monte Real

Francisco Pedro Hoje às 17:09 Facebook

O presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, defendeu esta quinta-feira, em Fátima, que "está na hora" de abrir a Base Aérea de Monte Real, em Leiria, ao tráfego civil, para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito na captação de turistas, sobretudo no segmento do turismo religioso.

"Só Fátima, reúne condições objetivas para se abrir uma infraestrutura aeroportuária na região Centro", justificou o responsável, dando como exemplo os sete milhões de peregrinos que visitaram a Cova da Iria o ano passado, ou o facto de a Ryanair estar prestes a iniciar uma nova rota, entre Lisboa e Lourdes (França), com o objetivo de captar turistas também para o Santuário de Fátima.

Presente na sessão de abertura dos VII Workshops Internacionais de Turismo Religioso (WITR), que decorrem entre esta quinta-feira e sábado, 9 de março, em Fátima e na Guarda, Pedro Machado destacou a importância do turismo religioso no crescimento do setor a nível nacional e apontou o evento como "uma janela de oportunidade" para demonstrar ao poder político e ao país que o aeroporto em Monte Real não só "se justifica", como "é possível e viável".

"Não estamos contra outra soluções, mas com um investimento de 30 milhões ficaríamos com uma infraestrutura que serviria o coração do país", que além de alavancar negócios, pode criar até novos modelos de povoamento, adiantou o responsável, recordando que os estudos existentes demonstram que é possível viabilizar um terminal civil na Base Aérea n.º 5 com uma média de 700 mil passageiros por ano.

Organizada pela Associação Empresarial de Fátima-Ourém (ACISO), a sétima edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, atingiu um novo recorde de participantes (cerca de um milhar), de expositores (56) e de reuniões (cinco mil) entre potenciais vendedores e compradores de produtos turísticos relacionados com o religioso e as peregrinações.