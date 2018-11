Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Sobre o poder, a timidez, a infelicidade e a recusa dos humoristas em participar no mundo dos crescidos.

O humor é o que há de mais parecido com a felicidade?

A manifestação do riso parece apenas porque nos momentos de felicidade a gente também ri. Por exemplo, os jogadores de futebol, marcam um golo e riem, mas não é o riso que me pagam para produzir. Essa é uma diferença importante.

Leia mais em Jornal de Leiria